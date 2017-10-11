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Главная » Страна » Порошенко ответил "продавцу" Крыма Земану
Порошенко в ПАСЕ

Порошенко ответил "продавцу" Крыма Земану

Порошенко ответил "продавцу" Крыма Земану
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Аннексия Россией Крыма – НЕ завершенное дело

11.10.17 322
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Президент Украины Петр Порошенко отвергает утверждение, что аннексия Россией Крыма является "завершенным делом", и заявляет о том, что трибуна ПАСЕ создавалась не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"В 1950 году Уинстон Черчилль, идейный отец Совета Европы, обратился к этой Ассамблее на фоне угрозы, стоявшей перед демократической Европой от Советского Союза. Он отметил, что Москва имеет "большие возможности для создания неприятностей". С учетом обстоятельств, он сказал очень важную вещь для перспектив этой Ассамблеи", - заявил президент Украины.

Порошенко процитировал Черчилля: "Или мы докажем свое значение, вес и ценность для Европы, или мы потерпим поражение".

"Помня эти мудрые слова, я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле". Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ", - подчеркнул глава Украинского государства.

По словам Порошенко, трибуна ПАСЕ была создана для защиты общечеловеческих основ, ценностей и принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости.

"Такая необходимость наступила сегодня. Именно сегодня Москва подталкивает Европу к той же реальности, которая так волновала Уинстона Черчилля почти 70 лет назад. Именно поэтому залогом нашего успеха остается сохранение и укрепление нашего единства, солидарности и стойкости", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Страсбурге.

Накануне президент Чехии Милош Земан, выступая в ПАСЕ, заявил, что считает захват Россией Крыма "завершенным делом", и предложил "узаконить" аннексию полуострова и выплатить Украине компенсацию.

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