Порошенко: Украина выполнила 95% политической части Минских соглашений

Президент Петр Порошенко во время выступления в Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что Украина выполнила 95% политической составляющей Минских договоренностей.

Теперь глава государства ожидает, что Россия выполнит свои обязательства и, в первую очередь, обеспечит соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

"Мы подписали Минские договоренности, они состояли из двух частей, по вопросам безопасности и политики. По политической части мы выполнили 95% этих договоренностей. Что мы ожидаем с российской стороны? Вопросы безопасности, первое и самое главное – прекращение огня", - заявил Порошенко.

Президент напомнил членам ПАСЕ, что с начала АТО обстрелы со стороны боевиков не прекращались ни на один день, постоянно гибнут мирные жители и украинские военнослужащие.

"Большое количество украинских солдат были убиты, и более 7 тыс. гражданских жизней тоже были убиты. Мы требуем прекращения огня", - сказал глава государства.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и нарушать права украинских граждан на оккупированных территориях.