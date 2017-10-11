Детективы НАБУ и САП по делу о растрате госсредств при закупке топлива для Минобороны задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов оборонного ведомства Владимира Гулевича.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Эту информацию подтвердил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

"Воровство на 149 млн гривен на закупках для армии в воюющей стране. В схеме - заместитель министра обороны Игорь Павловский и глава департамента госзакупок МОУ. Судя по всему, речь идет о компании "Трейд Коммодити", которая задействована в поставках топлива для Министерства обороны", - написал он.

Игорь Павловский / Фото из открытых источников

Владимир Гулевич / Фото: Минобороны

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении коррупционной схемы растраты госсредств на сумму свыше 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

По версии следствия, сотрудники оборонного ведомства при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров заключили ряд дополнительных соглашений с поставщиком, согласно которым безосновательно увеличили цену за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.