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Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий
Фото: из личных архивов

Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий

Пластический хирург Роман Левицкий рассказал Фокусу о том, чем хороша новая медицинская реформа, и о юридических проблемах его отрасли

Диана Давитян - 20.10.17 16
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С начала боевых действий на Донбассе пластический хирург одной из киевских больниц Роман Левицкий прооперировал более 500 пострадавших в зоне АТО. Говорит, история каждого — это трагедия, а он всего лишь старается помочь им хоть в чём-то.

Медики в Украине сейчас разделились на два лагеря: те, кто поддерживает медреформу и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, и те, кто категорически против. Вы к какому лагерю относитесь? 

— Супрун делает правильные вещи — она за конкуренцию между врачами. Да, есть некоторые нюансы. Она хочет сделать так, чтобы деньги шли за пациентом. Это позволит врачам постоянно заботиться о качестве лечения. В частных клиниках есть конкуренция. А тот, кто не может позволить себе приватные больницы, идёт в государственную поликлинику, просто потому что другого выбора у него нет. Там, например, сидит врач, которого когда-то давно в медицинский насильно отправили родители. А он, может, и не хотел быть врачом, а хотел работать дизайнером.

Но таких же меньшинство.

— Да, их меньше, но они есть. В частной больнице вы не встретите недобросовестного врача, потому что про эту клинику сразу пойдёт плохая слава, и она сразу же закроется. В государственных больницах такая схема не работает. Там хочешь не хочешь, а выбора у пациента нет. Он не может позволить себе даже пойти в другую поликлинику, потому что может записаться на приём только по месту прописки. Новая реформа эту проблему решает — теперь можно выбирать, куда и к какому врачу идти.

Так работают и в Америке, и в Европе. Там есть семейные врачи — если этот тебе не понравился, ты пойдёшь к другому, и можешь так ходить, пока не найдёшь "своего" врача. Если у нас будет так же, это заставит врачей ответственнее относиться к работе, потому что если, например, певец плохо поёт, на его концерты никто не пойдёт. Так будет и с медициной. Другое дело, что за это должно платить государство.

Одним из недостатков реформы называют то, что если у одного врача будет слишком много пациентов, то ему не хватит времени нормально их всех лечить.

— Врач, который будет знать, что эти все люди, имея выбор, доверили своё здоровье именно ему, будет дорожить пациентами и скрупулёзно относиться к своей работе. А вообще, эта проблема существует во всём мире. Например, в Германии приёма к дерматовенерологу можно ждать около 2 месяцев. Это действительно один из недостатков. Но ургентная помощь, конечно, тоже есть — умереть пациенту никто не даст. Это неправда, что человек придёт с неотложной болезнью, а ему никто не поможет, за это предусмотрена серьёзная ответственность во всём мире.   

Помощь атошникам

С начала военных действий вы прооперировали уже более 500 пострадавших от военных действий на Донбассе. Расскажите, с чего всё началось?

— Первый мой пациент, который пострадал в зоне АТО, — Александр Славин. Это герой Украины, награду получил после того, как спас своих товарищей во время ожесточённых боёв на Саур-Могиле. У него было сильное ранение ноги, полностью раздроблен нос — он даже не мог дышать. Мы ему всё восстановили, теперь у него появилась возможность снова нормально дышать.

Кто финансирует эти операции?

— Операции всех участников боевых действий оплачивает государство. Но даже если бы государство не финансировало их операции, мы бы всё равно их делали бесплатно. Некоторые препараты и инструменты для таких пациентов мы в больнице покупаем за свой счёт.

Например?

— Например, нитки на семь нулей — это очень тонкие нитки, который дают лучший эффект для косметического заживления ран. Но в государственных закупках их нет.

Профессия, которой нет

Как получается, что вы работаете в Киевском областном центре пластической хирургии, если пластической хирургии в Украине юридически не существует?

— Формально меня нет, потому что нет в стране такой отрасли, как пластическая хирургия, в реестре специальностей не существует. При этом пластическая хирургия не запрещена, она просто не выведена в отдельную специальность — сейчас она относится к общей хирургии. В свидетельстве у меня написано, что я просто хирург высшей категории. Переаттестации все прохожу по общей хирургии.

Где тогда студенту-медику учиться пластической хирургии, если нет отдельной специальности как таковой?

— В Украине нигде. Я закончил двухлетнюю клиническую ординатуру в Санкт-Петербурге на кафедре пластической хирургии. А когда я подтверждал свой диплом в Германии, мне сказали, мол, докажите, что вы пластический хирург, в вашем дипломе написано просто хирург. Я им объяснял, что в Украине нет такой специальности, но я прошёл программу в России. Пришлось опять ехать в Россию и проходить там ещё трёхмесячные курсы, чтобы получить сертификат пластического хирурга государственного образца, и только тогда признали моё образование.

В Украине сейчас есть курсы в медицинской академии последипломного образования, где пластической хирургии учат 3–4 месяца. Конечно, за такой срок невозможно овладеть мастерством, пластический хирург вообще, по моему глубокому убеждению, должен учиться всю жизнь. А у нас получается так, что все, у кого есть диплом с хирургической специальностью, могут назвать себя пластическим хирургом, хорошенько разрекламировать это дело, а потом на выходе мы получаем изуродованные лица пациентов.

Необходимо как можно скорее ввести пластическую хирургию в реестр специальностей, ведь спрос на неё растёт, тем более в связи с событиями на Донбассе, где столько наших парней получают увечья. Я, собственно, из-за этого и вернулся из Германии работать в Украину.

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