Переговоры по освобождению пленных близятся к завершению, - Грызлов

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе приближается к освобождению всех пленных и заложников. Об этом заявил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов, передает РИА Новости.

"Несмотря на все трудности, контактная группа все ближе и ближе подходит к моменту освобождения всех удерживаемых лиц. Но дать прогноз точной даты этого события я не рискну", — сообщил он.

Напомним, в течение вооруженного конфликта в Донбассе из плена боевиков были освобождены 3 138 человек.