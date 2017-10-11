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Ситуация на Донбассе

В СБУ заявили о предотвращении теракта в Мариуполе

В СБУ заявили о предотвращении теракта в Мариуполе
Василий Грицак / Фото: rian.com.ua

Диверсанты готовили взрыв на железнодорожном вокзале

11.10.17 35
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Сотрудники СБУ задержали двух диверсантов, которые планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале Мариуполя. Об этом на брифинге заявил глава спецслужбы Василий Грицак, передает 112 Украина.

По его словам, диверсанты планировали теракт на перроне во время прибытия поезда "Мариуполь-Киев".

"В этот раз нам удалось предотвратить ряд терактов. Первым из которых должен был стать теракт на железнодорожной станции в Мариуполя. Теракт планировался в отношении пассажиров поезда "Мариуполь – Киев", точная дата совершения этого теракта должна была быть определена тем, кто организовывал этот теракт", - сообщил Грицак.

Организовал диверсионную группу боевик Дмитрий Забуцкий, известный СБУ еще с 2014 года.

"Он воевал в составе "ДНР" и позже он воевал под Дебальцевым в феврале 2015 года, был подобран как один из тех, кто воевал в составе группы "Вагнера" в "МГБ ДНР", - добавил глава СБУ.

У задержанных изъяли 2 противопехотных мины, снабженные дистанционным приводом.

Злоумышленники уже дали первые показания.

"По заданию кураторов, они должны были взорвать еще ряд социальных и инфраструктурных объектов в мирных регионах Донецкой области", - уточнил Грицак.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что российская частная военная компания "Вагнера" готовит из числа граждан Украины диверсантов для подрывной деятельности в стране.

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