Порошенко: дети из нацменьшинств должны знать украинский язык

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята в ноябре 1992 года, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться без ущерба для преподавания официального языка государства.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

"Моя позиция относительно сферы образования является четкой: качество образования определяет будущее и безопасность каждого государства", - заявил он.

"Принятый закон (об образовании – ред.) стал не только весомой частью образовательной реформы, но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса. И особенно подчеркиваю: равных возможностей для всех учеников! Независимо от их происхождения, места жительства или национальности", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, недопустима ситуация, когда дети, принадлежащие к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащего знания украинского языка, которое нужно им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, самореализации в Украине.

"Закон исправляет эту ситуацию. Верховная Рада Украины пошла на то, чтобы усилить изучение украинского языка на этапе дошкольного и начального образования с тем, чтобы впоследствии перейти на обучение на государственном языке. При этом оставляя изучение родного языка в необходимых объемах", - отметил президент.

"В Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была принята здесь, в Страсбурге, в ноябре, 25 лет назад, говорится о том, что все обязательства перед нацменьшинствами должны выполняться "без ущерба для преподавания официального языка (языков) государства". Уверен, что положения Хартии должны должным образом соблюдать все, кто ее подписал", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Страсбурге.

25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

