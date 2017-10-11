Очутиться в плену собственного обмана, покоряя знаменитую певицу - что может быть более глупым для модного журналиста Аристида Стенвуда?! Ведь он – мастер лжи! Вот только с красавицей Мадлен Тибо вся его ловкость куда-то исчезает. А может это любовь? Бешеный каскад забавных приключений, мнимых измен и счастливых примирений ...

«Бал в Савойе» – одна из самых танцевальных оперетт, где одновременно царят вальс, танго, фокстрот, румба и главное – степ. Для яркого и зрелищного оформления сцены, а также для того, чтобы степ был хорошо слышен зрителям в зале, театр заказал специальное покрытие из небьющегося цветного стекла со светодиодами, один квадратный метр которого может выдержать на себе одновременно 10 и более танцоров. А для фантастического дефиле костюмов на балу создана уникальная коллекция костюмов «Знаки зодиака».

Спектакль неоднократно становился призером многих всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

По мнению журналистов, «Бал в Савойе» – это великолепный, полный юмора и страстей спектакль для молодежи: «Оперетта чрезвычайно интересная, стильная, яркая, музыкальная, танцевальная и вокальная. Сидишь, смотришь, и чувствуешь себя не в Киеве, а на каком-то из бродвейских мюзиклов».

Когда: 21 октября, среда

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Стоимость билетов: 40-180 грн

Начало в 19:00

Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/p-abraham-bal-u-savojyi-2/