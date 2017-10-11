Охрана не пустила адвоката к Януковичу в Ростове-на-Дону

Беглый президент не намерен ни с кем говорить, пока "нарушаются его права"

Назначенный государством адвокат Виктора Януковича Максим Герасько приехал домой к подзащитному в Ростове-на-Дону, но его не впустила охрана. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря сына беглого экс-президента Александра Януковича - Юрия Кирасира.

"Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, который представился адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было", - рассказал он.

По его словам, в комментарии для прессы Виктор Янукович отметил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться по данному делу".

Напомним, 6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил государственного адвоката Виталия Мешечека для защиты Януковича.

17 августа Мешечек заявил самоотвод. Адвокат мотивировал отказ сложностью уголовного производства и отсутствием у него возможности качественно выполнять свои обязанности.

Суд удовлетворил отказ Мешечка от защиты Януковича по делу о государственной измене.

21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил новым адвокатом Максима Герасько.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.