Горбатюку вынесли выговор

Глава департамента спецрасследований ГПУ говорит, что на него пожаловался заместитель генпрокурора Юрий Столярчук

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор начальнику департамента специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. Об этом сообщает пресс-служба комиссии в Facebook.

"Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров решено: привлечь к дисциплинарной ответственности начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Горбатюка С.В., применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в сообщении.

Причины такого решения не сообщаются.

Сергей Горбатюк в комментарии Украинской правде сообщил, что выговор ему вынесен по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука.

"На протяжении определенного времени он препятствовал расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их убрать. Вынес незаконные постановления, которые я пытался обжаловать у генерального прокурора", - пояснил Горбатюк.

Он добавил, что конфликт со Столярчуком у него продолжается больше года.

"Долгое время Юрий Столярчук использовал свои служебные полномочия в конкретном уголовном производстве, которые на определенном этапе дали понимание того, что они используются исключительно с целью добиться принятия незаконного решения относительно лиц, в отношении которых следователем и прокурором собранны доказательства их причастности к совершению преступления, в том числе путем создания различных препятствий, угроз давления, шантажа", - расказал Горбатюк.

Речь идет о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанным с генпрокурором времен Януковича Виктором Пшонкой. Трем из них, после проведения досудебного расследования, должны были вручить подозрения.

По словам Горбатюка, Столярчук делал все возможное, чтобы свести дело на нет, даже пытался забрать дела.

"В подобных действиях виделись признаки преступления. Поэтому я писал об этом генеральному прокурору. За это мне приписали нарушение дисциплины, за невыполнение приказа Столярчука", - отметил он.

Горбатюк сообщил, что он больше часа объяснял членам комиссии свою позицию, однако ее не приняли во внимание.

"Вывод комиссии абсурден. По их логике, прокурор должен беспрекословно выполнять приказы руководителя, даже если они незаконны", - добавил Горбатюк и привел цитату из решения комиссии:

"Предоставляя оценку действиям Горбатюка, надо сказать, что если каждый следователь или руководитель органа досудебного расследования начнет оспаривать все постановления процессуального руководителя, которые по его мнению вынесены с нарушением закона, то в уголовном производстве не будет принято окончательного процессуального решения, что, в конце концов, приведет к коллапсу досудебного расследования".

Он отметил, что планирует обжаловать решение комиссии прокуроров о вынесении ему выговора.