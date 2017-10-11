Обнародована программа празднования Дня защитника Украины

В Киеве праздновать будут целый день

В Киеве в День защитника Украины, 14 октября, состоится Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщили в Департаменте общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации.

Согласно заявке киевской городской организации ВО "Свобода", анонсированы также митинг и концерт к 75-й годовщине создания УПА, по случаю праздника Покровы и Дня защитника Украины. Заявлено участие в мероприятии 20 тыс. человек.

Как сообщается на официальном сайте партии "Свобода", отметить 75-летие создания Украинской повстанческой армии в столице соберутся активисты "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора" и других националистических организаций.

По завершении марша - праздничный концерт с участием группы "Кому Вниз".

Согласно заявке, переданной в КГГА, маршрут марша: бульвар Шевченко - улица Крещатик - Майдан Незалежности - улица Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Празднование будет проходить с 15.00 до 19.00.

Также в этот день, согласно заявкам, поданным в КГГА, на Софийской площади состоится торжественное принятие военной присяги лицеистами Киевского военного лицея им. И. Богуна (с 8.30 до 10.30).

На Михайловской площади и Трухановом острове общественная организация "Всеукраинское объединение "Ветераны за Украину" проведет спортивное мероприятие ко Дню защитника Украины Military camp.

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В парке "Победа" общественный союз "Центр национально-патриотического воспитания" организует "Казак-квест" и концерт.

С 12.00 до 17.00 на Контрактовой площади и в сквере Петра Сагайдачного общественное объединение "Украина, Воля. Жизнь" организует мастер-классы и концерт ко Дню защитника Украины.

На ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого) будет установлена сцена и организовано празднование с 14.00 до 17.00. Организаторы мероприятия - КГГА совместно с Ассоциацией деятелей эстрадного искусства Украины.