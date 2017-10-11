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Главная » Страна » Деятельность 21 партии может иметь признаки теневого финансирования, - КИУ
Деятельность 21 партии может иметь признаки теневого финансирования, - КИУ
Фото: Kvedomosti.com

Деятельность 21 партии может иметь признаки теневого финансирования, - КИУ

Часть украинских партий не подают финансовые отчеты, но проводят активную деятельность

11.10.17 266
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В Комитете избирателей Украины заявляют, что деятельность 21 политической партии может содержать признаки теневого финансирования, и просят НАБУ провести соответствующую проверку.

Об этом говорится в сообщении на сайте КИУ.

"Комитет избирателей Украины призывает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществить проверку 21 политической партии, деятельность которых может содержать признаки теневого финансирования. В отчетах этих политических сил указаны нулевые затраты на осуществление уставной деятельности, однако они имеют постоянно действующие информационные ресурсы (как правило, страница в сети Интернет) и проводят другую оплачиваемую деятельность, что может свидетельствовать о теневом характере их финансирования", - говорится в сообщении.

В КИУ отметили, что часть партий не подали финансовые отчеты за второй квартал 2017 года, но также проводят активную деятельность.

Отмечается, что Комитет избирателей Украины проанализировал отчеты политических партий за второй квартал и обнаружил, что 70% партий не указали никаких расходов за отчетный период (апрель-июнь).

"Нулевые отчеты" подали 192 партии из 272, чьи отчеты доступны на сайте НАПК", - отметили в КИУ.

Напомним, по данным КИУ, половина законопроектов в Верховной Раде имеют плохое качество.

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