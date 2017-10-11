Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ПАСЕ утвердила резолюцию, нацеленную на снятие политических санкций с РФ

ПАСЕ утвердила резолюцию, нацеленную на снятие политических санкций с РФ

ПАСЕ утвердила резолюцию, нацеленную на снятие политических санкций с РФ
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены

11.10.17 188
000

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия политических санкций из Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты голосования за резолюцию, проект которой подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти, передает Европейская правда.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

По замыслу идеологов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены – потому что в КМСЕ санкций против РФ нет.

Примечательно, что данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, все предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60 на 30. Украинские депутаты голосовали за отмену данных норм (кроме Юлии Левочкиной, которая поддержала их).

Конкретный механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко: дети из нацменьшинств должны знать украинский языкПорошенко: Украина выполнила 95% политической части Минских соглашенийПорошенко ответил "продавцу" Крыма Земану

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6151
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6133
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4307
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3436
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3019
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1513
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4305
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2668
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2717
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2004
  1. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4737 / 5485
  2. В НБУ объяснили причины ускорения роста цен 3708 / 4282
  3. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 3671 / 11041
  4. Третий не лишний. Что показали переговоры Волкера и Суркова в Белграде 2911 / 3512
  5. В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий 2696 / 3140
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2605 / 61305
  7. Сало в сентябре рекордно подорожало 2387 / 2639
  8. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 1933 / 2461
  9. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1833 / 2105
  10. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 1687 / 2234
  1. Простая арифметика. Как научить детей учиться 34 / 4305
  2. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 29 / 2461
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 21 / 3549
  4. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100470
  5. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 13 / 11041
  6. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 10 / 5485
  7. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 9 / 2383
  8. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9 / 82147
  9. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 8 / 6133
  10. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 8 / 2234
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.