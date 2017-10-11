Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК", разработанный ГП "Укроборонсервис", продемонстрировал свои возможности на выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Барс-8ММК", который оснащен 120-мм минометом, предназначен для поддержки огнем наземных подразделений в условиях современной маневренной войны. Для приведения комплекса в боевое положение из походного необходимо всего 30 секунд, а покинуть позицию можно всего через 20 секунд после последнего выстрела.

Именно мобильность и оперативность ведения огня является главным условием для эффективных боевых действий в условиях современной контр-батарейной борьбы, когда необходимо покинуть позицию еще до нанесения врагом огневого удара в ответ.

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"Барс-8ММК" интегрирован в систему обмена информацией на поле боя, когда расчет мобильного минометного комплекса получает точные координаты врага в режиме реального времени. Такая информация может одновременно поступать от дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Это позволяет бойцам выдвинуться на рубеж открытия огня, нанести огневой удар по точным координатам и за считанные минуты покинуть позицию.