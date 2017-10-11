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Фото / Видео Ультрас "Днепра" избили народного депутата Березу

<span class="label red">Фото / Видео</span> Ультрас "Днепра" избили народного депутата Березу
Юрий Береза / Фото: facebook.com/Pri4al

Инцидент произошел во время матча второй лиги

11.10.17 160
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Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили народного депутата Юрия Березу, являющегося также президентом СК "Днепр-1". Об этом сообщает неофициальный сайт "Днепра".

Отмечается, что фанаты "Днепра" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепропетровского клуба и избив присутствующего на стадионе народного депутата.

Судя по фотографиям, народный депутат получил серьезное рассечение.

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