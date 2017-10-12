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Видео Ко Дню защитника Украины дети рассказали о своих родителях-героях

<span class="label red">Видео</span> Ко Дню защитника Украины дети рассказали о своих родителях-героях
Фото: Пресс-служба Минобороны

Серию видеороликов назвали "Всегда на защите"

12.10.17 27
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Ко Дню защитника Украины появилась целая серия видеороликов об украинских военных. Их опубликовало Министерство информационной политики Украины на своем канале в YouTube.

Социальная реклама приурочена ко Дню защитника Украины, который отмечают 14 октября. На видео дети рассказывают о своих родителях-героях. Эту серию назвали "Всегда на защите". Цель проекта в том, чтобы напомнить всем украинцам, кто охраняет мирное небо над нашей родиной.

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