Ко Дню защитника Украины появилась целая серия видеороликов об украинских военных. Их опубликовало Министерство информационной политики Украины на своем канале в YouTube.
Социальная реклама приурочена ко Дню защитника Украины, который отмечают 14 октября. На видео дети рассказывают о своих родителях-героях. Эту серию назвали "Всегда на защите". Цель проекта в том, чтобы напомнить всем украинцам, кто охраняет мирное небо над нашей родиной.
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