"Антонов" нашел еще один вариант замены в своих самолетах комплектующих из РФ

Возможность участия комплектующих от американской компании Rockwell Collins в производстве самолетов ГП "Антонов" обсудили представители соответствующих делегаций на выставке AUSA-2017 в США. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Конструкторы ГП "Антонов" полностью отказались от российских составляющих. Сейчас все новые разработки проектируются в кооперации с западными компаниями, а существующие адаптируются под международный стандарт", – заявил исполняющий обязанности руководителя компании "Антонов" Александр Кривоконь.

В Укроборонпроме отметили, ГП "Антонов" активно сотрудничает с американской компанией Honeywell, которая поставляет авионику для самолетов АН-132.

Ранее сообщалось, что на украинской оборонной выставке "Оружие и безопасность" руководство ГП "410 Завод Гражданской Авиации" подписало меморандум о сотрудничестве с Rockwell Collins.

Американская корпорация специализируется на изготовлении и разработке цифровых и электронных систем для авиации. Авионика Rockwell Collins отвечает самым высоким международным стандартам.