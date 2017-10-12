Замминистра обороны могут посадить под арест

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании задержанному заместителю министра обороны Игорю Павловскому меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен.
Об этом сообщает Украинская правда.
В то же время другому задержанному - директору Департамента госзакупок Владимиру Гулевичу, будут просить присудить арест с возможностью внести залог в размере 8 млн гривен.
В свою очередь, как сообщают Українські Новини, суд будет избирать меру пресечения Павловскому 12 октября.
Напомним, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.
Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.