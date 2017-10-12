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Видео На стадионы должны вернуться правоохранители, - Береза

<span class="label red">Видео</span> На стадионы должны вернуться правоохранители, - Береза
Фото: SPORTARENA.com

Народный депутат прокомментировал инцидент на футбольном матче

12.10.17 141
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Народный депутат Юрий Береза рассказал о стычке во время поединка Второй лиги между "Днепром" и "Днепром-1", во время которой он пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр спортклуба "Днепр-1", почетным президентом которого является Береза.

Он заявил, что посмотрел первый тайм, после чего начался перерыв. Именно тогда к сектору, где находились болельщики СК "Днепр-1", "прорвалась какая-то куча отбросов, разметая на своем пути детей, пиная их ногами.

"Именно эти люди сорвали последний матч ФК "Днепр" в премьер-лиге против "Волыни". И тогда они бросали петарды и дымовые шашки на поле прямо по футболистам, и в том числе по игрокам "Днепра", и сейчас это также происходило. Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится, на стадионы должны вернуться правоохранители", - подчеркнул Береза.

По его словам, футбольные хулиганы не должны мешать смотреть футбол обычным болельщикам. Он добавил, что как законодатель сделает все, чтобы ответ на такие действия был достаточно жестким.

"Те, кто приходит не болеть, а биться на стадион - им не место на спортивных аренах. Если нужен будет закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах. Беспорядков на стадионах не должно быть", - подытожил Береза.

Напомним, ультрас "Днепра" избили народного депутата Березу.

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