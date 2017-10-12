Фигуранты коррупционного скандала с Минобороны сбежали, - СМИ

Их могли предупредить о готовящейся спецоперации

Должностные лица компании "Трейд Коммодити", причастные к хищению 149 млн грн, успели бежать перед приездом группы задержания из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Он (источник) не исключил, что фигурантов дела кто-то предупредил о спецоперации Национального антикоррупционного бюро, во время которой их планировали задержать", - рассказал анонимный информатор.

Отметим, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя Министра обороны Украины Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимира Гулевича.

Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Напомним, замминистра обороны могут посадить под арест.