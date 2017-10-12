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Главная » Страна » Обвинять Топаза будет другой человек

Обвинять Топаза будет другой человек

Обвинять Топаза будет другой человек
Фото: скриншот

Суд продолжит рассмотрение дела 19 октября

12.10.17 54
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Киевский райсуд Харькова по делу "антимайдановца" Игната Кромского ("Топаза") удовлетворил ходатайство защиты об отводе представителя гособвинения.

Об этом Укринформу рассказала адвокат Лидия Мелконян.

"Кромской присутствовал на суде. В то же время новый представитель гособвинения, пришедший на заседание взамен прежнего, не представила суду новых доказательств вины по уже известному обвинительному акту. Суд удовлетворил наше ходатайство об отводе представителя обвинения", - отметила адвокат.

По ее словам, суд продолжит рассмотрение дела 19 октября.

"У обвиняемого есть право ходатайствовать о закрытии дела, если в течение более трех лет не представлено доказательств вины, но Кромской пока не воспользовался этим правом", - добавила Мелконян.

Напомним, антимайдановец Игорь Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

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