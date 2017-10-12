Обвинять Топаза будет другой человек

Киевский райсуд Харькова по делу "антимайдановца" Игната Кромского ("Топаза") удовлетворил ходатайство защиты об отводе представителя гособвинения.

Об этом Укринформу рассказала адвокат Лидия Мелконян.

"Кромской присутствовал на суде. В то же время новый представитель гособвинения, пришедший на заседание взамен прежнего, не представила суду новых доказательств вины по уже известному обвинительному акту. Суд удовлетворил наше ходатайство об отводе представителя обвинения", - отметила адвокат.

По ее словам, суд продолжит рассмотрение дела 19 октября.

"У обвиняемого есть право ходатайствовать о закрытии дела, если в течение более трех лет не представлено доказательств вины, но Кромской пока не воспользовался этим правом", - добавила Мелконян.

Напомним, антимайдановец Игорь Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.