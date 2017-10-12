"Трейд Коммодити" заявила, что контракт с Минобороны был прозрачным

Об этом пишет KP.ua со ссылкой на пресс-релиз "Трейд Коммодити".

"Позже, в силу объективных экономических факторов, цена на топливо по ряду контрактов была пересмотрена до уровня среднерыночной. Все эти действия происходили исключительно в рамках правового поля, и никаких нарушений законодательства со стороны "Трейд Коммодити" допущено не было", - заявили в компании.

Кроме того, в "Трейд Коммодити" подчеркнули, что категорически не согласны с обвинениями НАБУ, и готовы всячески способствовать следствию.

С целью поиска истины "Трейд Коммодити" намерено инициировать публичную дискуссию с привлечением экспертов и участников топливного рынка.

"К этому процессу мы приглашаем всех желающих специалистов и считаем, что такой формат проведения прозрачного анализа и оценок тендера будет способствовать следствию установить объективную истину", - сказано в релизе.

В "Трейд Коммодити" также заявили, что их деятельность не связана с какими-либо политиками или политическими силами.

Напомним, НАБУ задержало заместителя министра обороны и директора департамента министерства.