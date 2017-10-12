Из Херсонской облрады эвакуировали людей

В здании облгосадминистрации и областной рады сработала сигнализация, которая оповестила о необходимости эвакуации
Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.
"Полиция проверяет информацию о заминировании здания Херсонской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Так, сегодня в полицию поступило сообщение из службы по чрезвычайным ситуациям о том, что им на электронный адрес пришло письмо о заложенной взрывчатке в здании Херсонской областной государственной администрации.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники всех экстренных служб.
Из помещения облгосадминистрации полицейские эвакуируют сотрудников и посетителей.
Напомним, киевскому телефонному террористу "светит" до шести лет.