Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине

Пока для Украины все складывается неоднозначно

В четверг, 12 октября, председатель группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ и докладчик Комитета по мониторингу по Украине Аксель Фишер из подал в отставку.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие изменения в ПАСЕ", - написал он.

Напомним, что 11 октября ПАСЕ утвердила решение, которое предусматривает снятие политических санкций с Российской Федерации и возвращение ее делегации в Ассамблею.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что делегации Украины, Грузии и северных стран голосовали против резолюции, однако она все равно набрала большинство голосов. Политик добавил, что если делегатам ПАСЕ предложат утвердить реальную дорожную карту для безапелляционного возвращения РФ, то это будет воспринято совершенно иначе.