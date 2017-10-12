СБУ предупредила об очередной масштабной кибератаке на госструктуры и компании

Механизм ее реализации будет подобен той, что прошла в июне 2017 года

В четверг, 12 октября, Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой масштабной волны кибератак против украинских частных компаний и государственных структур.

"По информации спецслужбы, целями злоумышленников станут определенные крупные государственные и частные компании. Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране", - сообщили в пресс-службу СБУ.

Согласно имеющимся данным, хакерская атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе "общедоступного прикладного программного обеспечения".

"Механизм ее реализации будет подобен кибератаке, проведенной в июне 2017 года. Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций: обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях; осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании; обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения", - отметили в ведомстве.

Напомним, США выделят Украине более $5 млн на предотвращение киберугроз.