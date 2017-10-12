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Суд обязал Насирова завершить ознакомление с материалами дела до 6 ноября

Суд обязал Насирова завершить ознакомление с материалами дела до 6 ноября
Роман Насиров / Фото: пресс-служба Кабмина

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12.10.17 222
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В среду, 11 октября 2017 года, следственный судья Соломенского районного суда Киева ограничил время, отведенное защите отстраненного главы ГФС Романа Насирова для ознакомления с материалами досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Согласно решению суда, подозреваемые должны завершить ознакомление с материалами досудебного расследования до 6 ноября этого года. Правоохранители просили суд ограничить срок ознакомления с материалами 12 октябрем этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

Согласно решению суда, Насиров не имеет права покидать страну, а его паспорта для выезда за границу должны храниться в миграционной службе. Он также обязан носить электронный браслет.

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