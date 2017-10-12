Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Суд восстановил в должности главу полиции охраны, подозреваемого во взяточничестве

Суд восстановил в должности главу полиции охраны, подозреваемого во взяточничестве

Суд восстановил в должности главу полиции охраны, подозреваемого во взяточничестве
Сергей Будник / Фото из открытых источников

Доводы прокурора, что Сергей Будник может уничтожить улики и влиять на свидетелей, сочли не убедительными

12.10.17 37
000

Апелляционный суд Киева восстановил в должности начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении 96 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы суда.

Суд рассмотрел жалобу защиты на решение Печерского райсуда от 1 сентября, которым Будник был отстранен от должности.

Генеральная прокуратура считает это решение необоснованным, так как уверена, что начальник полиции охраны на своей должности имеет возможность препятствовать уголовному производству путем влияния на свидетелей, уничтожения или подделки документов. В то же время Апелляционный суд решил, что прокурор не доказал фактическое наличие таких рисков.

Кроме того, суд указал, что Конституция гарантирует каждому гражданину право на оплачиваемый труд и ограничение такого права может быть только в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Таким образом, Апелляционный суд жалобу Будника удовлетворил и решение об его отстранении с должности отменил. Данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 22 августа  ГПУ совместно со Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. грн взятки задержала начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергея Будника.

28 августа суд избрал Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн. 28 августа Будник вышел из СИЗО.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Суд обязал Насирова завершить ознакомление с материалами дела до 6 ноябряФигуранты коррупционного скандала в Минобороны сбежали, - СМИЗамминистра обороны могут посадить под арест

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6407
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6247
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4407
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3550
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3227
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1547
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4492
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2859
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2794
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2077
  1. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 3329 / 3899
  2. Обнародована программа празднования Дня защитника Украины 2242 / 2635
  3. Рада переходит к рассмотрению последней из масштабных реформ 2140 / 2433
  4. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 2009 / 2920
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1905 / 62473
  6. Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат 1830 / 2285
  7. Горбатюку вынесли выговор 1752 / 2011
  8. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 1722 / 3244
  9. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 1660 / 2403
  10. Минометный комплекс "Барс-8ММК" показал, на что способен 1521 / 2072
  1. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 26 / 3899
  2. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 23 / 3244
  3. Простая арифметика. Как научить детей учиться 18 / 4492
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9 / 82499
  5. Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат 8 / 2285
  6. Ультрас "Днепра" избили народного депутата Березу 7 / 791
  7. Замминистра обороны могут посадить под арест 7 / 1720
  8. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 6 / 2920
  9. В НАБУ рассказали о самых резонансных расследованиях сентября 6 / 1078
  10. Еще два человека задержаны по делу о растрате 149 млн грн Минобороны, – Холодницкий 6 / 177
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.