Суд восстановил в должности главу полиции охраны, подозреваемого во взяточничестве

Доводы прокурора, что Сергей Будник может уничтожить улики и влиять на свидетелей, сочли не убедительными

Апелляционный суд Киева восстановил в должности начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении 96 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на материалы суда.

Суд рассмотрел жалобу защиты на решение Печерского райсуда от 1 сентября, которым Будник был отстранен от должности.

Генеральная прокуратура считает это решение необоснованным, так как уверена, что начальник полиции охраны на своей должности имеет возможность препятствовать уголовному производству путем влияния на свидетелей, уничтожения или подделки документов. В то же время Апелляционный суд решил, что прокурор не доказал фактическое наличие таких рисков.

Кроме того, суд указал, что Конституция гарантирует каждому гражданину право на оплачиваемый труд и ограничение такого права может быть только в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Таким образом, Апелляционный суд жалобу Будника удовлетворил и решение об его отстранении с должности отменил. Данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 22 августа ГПУ совместно со Службой безопасности Украины по подозрению в получении 96 тыс. грн взятки задержала начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Сергея Будника.

28 августа суд избрал Буднику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн. 28 августа Будник вышел из СИЗО.