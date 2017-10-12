11 октября на час был выведен из строя эскалатор на станции метро "Крещатик" из-за попадания тонких женских каблуков. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Попадание инородного тела привело к поломке эскалатора на станции "Крещатик" вчера, 11 октября. Почти час понадобился специалистам для устранения повреждения. Причиной инцидента стали тонкие женские каблуки", - говорится в сообщении.

Во время аварийных работ подняться со станции пассажиры могли только до улицы Институтской или Городецкого, поскольку резервный эскалатор находится на капитальном ремонте.

Всего с начала года в столичном метро 11 раз останавливалась работа эскалаторов в связи с повреждением оборудования из-за попадания посторонних предметов. Еще 2051 случай по этой же причине обошелся без поломок. Всего за 9 месяцев зафиксировано 5280 остановок эскалаторов.

Пресс-служба метрополитена напоминает, что во избежание повреждения личных вещей или оборудования пассажирам следует придерживаться простых правил обращения в подземке: придерживать полы длинной одежды, не бросать посторонние предметы на балюстраду и не заступать за ограничительную линию.

Фото: metro.kiev.ua