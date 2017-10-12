НАБУ задержало еще одного фигуранта "газового дела"

Подозреваемый был в бегах с августа 2016 года

В четверг, 12 октября, детективы НАБУ задержали очередного фигуранта "газового дела", который с августа 2016 года скрывался от следствия. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"12 октября 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали предполагаемого участника преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", который скрывался от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

Задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 205 Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас задержанный находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, вследствие чего ОАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 8 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них в отношении 7 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.