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Украина в ПАСЕ и друзья Путина в Европе

Климкин: Украина не собирается ассимилировать венгерское меньшинство

Климкин: Украина не собирается ассимилировать венгерское меньшинство
Павел Климкин / Фото: twitter.com/pavloklimkin

Украина хочет обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах

12.10.17 638
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Украина с принятием новой редакции закона об образовании не намерена ассимилировать, лишать идентичности или языка венгерское национальное меньшинство. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью венгерскому телевидению.

"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог касательно образовательного закона. В первую очередь он - о людях. Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство", - процитировала слова Климкина спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Наша цель - обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", - заявил Климкин.

Напомним, в ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании.

25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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