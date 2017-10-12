В Нацкомиссии по ценным бумагам прошел обыск

Генеральная прокуратура Украины сегодня, 12 октября, провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"В помещении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследования дела", - сказано в сообщении.

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Пресс-служба регулятора добавила, что комиссия содействует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения.

В отношении работников комиссии каких-либо нештатных ситуаций не происходит.

В комиссии отметили, что в настоящее время НКЦБФР работает в штатном режиме.