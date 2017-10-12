Суд вернул паспорт бывшему народному депутату Мартыненко

Соломенский районный суд Киева продлил обязательства для бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Мартыненко, но вернул ему паспорт гражданина Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич, передает РБК-Украина.

"Обязательства по Мартыненко продлили на два месяца, однако согласились на возвращение ему паспорта гражданина Украины", – сказал Гордиевич.

Он отметил, что каждые два месяца эти положения пересматриваются, поэтому говорить о том, останется ли у Мартыненко паспорт и дальше надо ближе к декабрю.

Вместе с тем, по словам Гордиевича, народный депутат до сих пор обязан прибывать к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору САП, следователю и судье по первому требованию, а также сообщать об изменении места нахождения.

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Напомним, в августе Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде взятия на поруки бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко до 17 октября 2017 года.

Согласно решению суда, Мартыненко может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему предыдущей мерой пресечения.