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Суд вернул паспорт бывшему народному депутату Мартыненко

Суд вернул паспорт бывшему народному депутату Мартыненко
Николай Мартыненко / Фото: РБК-Украина

Мера пресечения Мартыненко пересматривается судом каждые два месяца

12.10.17 233
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Соломенский районный суд Киева продлил обязательства для бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Мартыненко, но вернул ему паспорт гражданина Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ярослав Гордиевич, передает РБК-Украина.

"Обязательства по Мартыненко продлили на два месяца, однако согласились на возвращение ему паспорта гражданина Украины", – сказал Гордиевич.

Он отметил, что каждые два месяца эти положения пересматриваются, поэтому говорить о том, останется ли у Мартыненко паспорт и дальше надо ближе к декабрю.

Вместе с тем, по словам Гордиевича, народный депутат до сих пор обязан прибывать к детективу Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору САП, следователю и судье по первому требованию, а также сообщать об изменении места нахождения.

Напомним, в августе Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде взятия на поруки бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко до 17 октября 2017 года.

Согласно решению суда, Мартыненко может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему предыдущей мерой пресечения.

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