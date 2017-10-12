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Украина в ПАСЕ и друзья Путина в Европе

Документ Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по украинскому закону об образовании

<span class="label red">Документ</span> Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по украинскому закону об образовании
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Совет Европы рекомендует Украине внести существенные правки в закон об образовании

12.10.17 29
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В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.

Перед голосованием в проект резолюции было внесено много поправок. Предложения по поправкам не были обнародованы перед голосованием. Не все поправки во время прений были четко озвучены.

В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым законом в Украине, поэтому рекомендуется пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании.

УНИАН публикует текст принятой резолюции ПАСЕ:

  1. Парламентская ассамблея обеспокоена статьями, касающимися образования на языках меньшинств в новом "Законе об образовании", принятом 5 сентября 2017 года Верховной Радой Украины и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко.
  2. Разные соседние страны утверждали, что данный акт нарушает права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и поднимает чувствительные правовые вопросы, также попадающие под действие правового режима в Украине. Ассамблея выражает сожаление в связи с тем, что не проводилось никаких реальных консультаций с представителями национальных меньшинств в Украине по новой редакции статьи 7 Закона, принятого Верховной Радой.

Ассамблея отмечает, что украинские власти представили текст "Закона об образовании" Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), чтобы получить заключение, которое должно быть представлено до конца 2017 года; однако Ассамблея выражает недовольство тем, что этот шаг не был принят до принятия "Закона об образовании". Кроме того, Ассамблее известно, что в марте 2017 года Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств выразил свое мнение по Украине (4-й раунд), которое должно быть опубликовано в начале 2018 года, и что доклад по Украине, представленный Комитетом экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (СЕД № 148) рассматривается Комитетом министров.

  1. Ассамблея принимает во внимание серьезную озабоченность по ряду правовых вопросов. Она считает, что важно выполнять обязательства, основанные на Европейской конвенции о правах человека (СЕД № 5), Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (СЕД № 157, "Рамочная конвенция") и Европейской хартии для региональных языков или языков меньшинств, а также содействовать восстановлению конструктивного диалога между различными заинтересованными сторонами. В этом отношении для Ассамблеи [важно, чтобы] заинтересованные стороны придерживались трех взаимосвязанных принципов на пути к более согласованным договоренностям.
  2. Первый заключается в том, что знание официального языка любого государства является фактором социальной сплоченности и интеграции, и государства имеют право поощрять изучение официального языка и просить, чтобы государственный язык был языком обучения для всех.
  3. Второй принцип заключается в том, что, как заявил Консультативный комитет по Рамочной конвенции: "Язык является неотъемлемым компонентом индивидуальной и коллективной идентичности. Для многих лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, язык является одним из основных факторов их идентичности и идентификации меньшинства". Таким образом, когда государства принимают меры по поощрению официального языка, они должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств. Если этого не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция.
  1. Третий принцип – это принцип недискриминации. Данный принцип применим не только к признанию и эффективной защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как это закреплено в Рамочной конвенции, а также конкретных прав, закрепленных в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, но и к "осуществлению любого права, установленного законом" в соответствии со Статьей 1 Протокола № 12 к Европейской конвенции о правах человека (СЕД № 177).
  2. Для Ассамблеи эти три принципа являются важными элементами более широкой концепции первостепенной важности, которая на самом деле лежит в основе всей Рамочной конвенции – концепция "совместного проживания".
  3. Исходя из вышеупомянутых принципов и всеобъемлющей концепции "совместного проживания", новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.
  4. В частности, новый закон влечет за собой значительное сокращение прав, ранее признанных за "национальными меньшинствами" в отношении их собственного языка образования. Эти национальные меньшинства, которые ранее имели право посещать одноязычные школы и полноценные учебные программы на своем родном языке, теперь оказываются в ситуации, когда образование на их родном языке может быть обеспечено (наряду с образованием на украинском языке) только до окончания начального образования. Для Ассамблеи это не соответствует концепции "совместного проживания".
  1. При планировании внедрения реформы необходимо обеспечить гибкость, чтобы избежать поспешных изменений, наносящих ущерб качеству образования, предоставляемого ученикам и студентам, принадлежащим к национальным меньшинствам.
  2. В этом отношении трехлетний переходный период может оказаться слишком коротким. Поэтому Ассамблея призывает украинские власти также проявить гибкость в отношении продолжительности процесса и принять меры, соответствующие конкретным условиям соответствующих общин и ситуации в разных областях.
  3. Ассамблея осознает, что украиноязычные меньшинства в соседних странах не имеют права на одноязычное образование на своих родных языках и не получают преимуществ от договоренностей, направленных на поощрение двуязычного образования. Поэтому Ассамблея рекомендует властям соседних стран, которые по праву призывают к защите своих меньшинств, проявить готовность предложить украинским общинам, проживающим в их соответствующих странах, аналогичные соглашения с теми, на которых они настаивают для своих собственных меньшинств.
  1. Ассамблея рекомендует Украине изучить передовую практику в государствах-членах Совета Европы в области преподавания официальных языков с использованием специальных методов обучения, предназначенных для школ, использующих региональные языки или языки меньшинств, в качестве языка образования.
  2. Ассамблея принимает решение отслеживать развитие событий в Украине в отношении защиты и содействия региональным языкам и языкам меньшинств.
  3. Ассамблея просит украинские власти в полной мере выполнить предстоящие рекомендации и выводы Венецианской комиссии и соответствующим образом изменить новый "Закон об образовании".

Напомним, в ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании.

25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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