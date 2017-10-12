В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.
Перед голосованием в проект резолюции было внесено много поправок. Предложения по поправкам не были обнародованы перед голосованием. Не все поправки во время прений были четко озвучены.
В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым законом в Украине, поэтому рекомендуется пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании.
УНИАН публикует текст принятой резолюции ПАСЕ:
- Парламентская ассамблея обеспокоена статьями, касающимися образования на языках меньшинств в новом "Законе об образовании", принятом 5 сентября 2017 года Верховной Радой Украины и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко.
- Разные соседние страны утверждали, что данный акт нарушает права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и поднимает чувствительные правовые вопросы, также попадающие под действие правового режима в Украине. Ассамблея выражает сожаление в связи с тем, что не проводилось никаких реальных консультаций с представителями национальных меньшинств в Украине по новой редакции статьи 7 Закона, принятого Верховной Радой.
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Ассамблея отмечает, что украинские власти представили текст "Закона об образовании" Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), чтобы получить заключение, которое должно быть представлено до конца 2017 года; однако Ассамблея выражает недовольство тем, что этот шаг не был принят до принятия "Закона об образовании". Кроме того, Ассамблее известно, что в марте 2017 года Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств выразил свое мнение по Украине (4-й раунд), которое должно быть опубликовано в начале 2018 года, и что доклад по Украине, представленный Комитетом экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (СЕД № 148) рассматривается Комитетом министров.
- Ассамблея принимает во внимание серьезную озабоченность по ряду правовых вопросов. Она считает, что важно выполнять обязательства, основанные на Европейской конвенции о правах человека (СЕД № 5), Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (СЕД № 157, "Рамочная конвенция") и Европейской хартии для региональных языков или языков меньшинств, а также содействовать восстановлению конструктивного диалога между различными заинтересованными сторонами. В этом отношении для Ассамблеи [важно, чтобы] заинтересованные стороны придерживались трех взаимосвязанных принципов на пути к более согласованным договоренностям.
- Первый заключается в том, что знание официального языка любого государства является фактором социальной сплоченности и интеграции, и государства имеют право поощрять изучение официального языка и просить, чтобы государственный язык был языком обучения для всех.
- Второй принцип заключается в том, что, как заявил Консультативный комитет по Рамочной конвенции: "Язык является неотъемлемым компонентом индивидуальной и коллективной идентичности. Для многих лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, язык является одним из основных факторов их идентичности и идентификации меньшинства". Таким образом, когда государства принимают меры по поощрению официального языка, они должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств. Если этого не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция.
- Третий принцип – это принцип недискриминации. Данный принцип применим не только к признанию и эффективной защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, как это закреплено в Рамочной конвенции, а также конкретных прав, закрепленных в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, но и к "осуществлению любого права, установленного законом" в соответствии со Статьей 1 Протокола № 12 к Европейской конвенции о правах человека (СЕД № 177).
- Для Ассамблеи эти три принципа являются важными элементами более широкой концепции первостепенной важности, которая на самом деле лежит в основе всей Рамочной конвенции – концепция "совместного проживания".
- Исходя из вышеупомянутых принципов и всеобъемлющей концепции "совместного проживания", новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.
- В частности, новый закон влечет за собой значительное сокращение прав, ранее признанных за "национальными меньшинствами" в отношении их собственного языка образования. Эти национальные меньшинства, которые ранее имели право посещать одноязычные школы и полноценные учебные программы на своем родном языке, теперь оказываются в ситуации, когда образование на их родном языке может быть обеспечено (наряду с образованием на украинском языке) только до окончания начального образования. Для Ассамблеи это не соответствует концепции "совместного проживания".
- При планировании внедрения реформы необходимо обеспечить гибкость, чтобы избежать поспешных изменений, наносящих ущерб качеству образования, предоставляемого ученикам и студентам, принадлежащим к национальным меньшинствам.
- В этом отношении трехлетний переходный период может оказаться слишком коротким. Поэтому Ассамблея призывает украинские власти также проявить гибкость в отношении продолжительности процесса и принять меры, соответствующие конкретным условиям соответствующих общин и ситуации в разных областях.
- Ассамблея осознает, что украиноязычные меньшинства в соседних странах не имеют права на одноязычное образование на своих родных языках и не получают преимуществ от договоренностей, направленных на поощрение двуязычного образования. Поэтому Ассамблея рекомендует властям соседних стран, которые по праву призывают к защите своих меньшинств, проявить готовность предложить украинским общинам, проживающим в их соответствующих странах, аналогичные соглашения с теми, на которых они настаивают для своих собственных меньшинств.
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- Ассамблея рекомендует Украине изучить передовую практику в государствах-членах Совета Европы в области преподавания официальных языков с использованием специальных методов обучения, предназначенных для школ, использующих региональные языки или языки меньшинств, в качестве языка образования.
- Ассамблея принимает решение отслеживать развитие событий в Украине в отношении защиты и содействия региональным языкам и языкам меньшинств.
- Ассамблея просит украинские власти в полной мере выполнить предстоящие рекомендации и выводы Венецианской комиссии и соответствующим образом изменить новый "Закон об образовании".
Напомним, в ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании.
25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.