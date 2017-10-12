Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Совете Европы не смогли создать рабочую группу для "возвращения россиян"
Украина в ПАСЕ и друзья Путина в Европе

В Совете Европы не смогли создать рабочую группу для "возвращения россиян"

В Совете Европы не смогли создать рабочую группу для "возвращения россиян"
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Это не дает гарантий, что возвращение РФ в ПАСЕ будет остановлено, однако "картинка для адвокатов России испортилась"

12.10.17 272
100

12 октября в Страсбурге состоялось заседание совместного комитета Совета Европы – органа, объединяющего представителей ПАСЕ и Комитета министров. Об этом сообщил в Facebook представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, в совместном комитете не нашлось голосов для создания рабочей группы, которая ставила бы целью подготовить почву для полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

"(На заседании) должны были принять решение о создании рабочей группы, которая, фактически, должна была искать пути реформы Совета Европы для возвращения России... Даже факт создания рабочей группы должен был стать сигналом Москве и всем в СЕ, кто еще не определился: мы готовы договариваться, ищем решение", – пояснил Кулеба.

Создание данной рабочей группы предусматривала также резолюция ПАСЕ, принятая 11 октября.

По словам Кулебы, принятие этого решения удалось остановить.

"Вместе с партнерами мы эту инициативу завалили. Не будет рабочей группы. Каждый орган продолжит дискуссии автономно, председатель ПАСЕ будет вести двусторонний диалог с председателем КМСЕ, а в январе 2018 соберемся на очередное заседание Совместного комитета", – пояснил он.

Посол отметил: это решение не дает четких гарантий того, что возвращение россиян будет остановлено, однако "картинка для адвокатов России испортилась".

Напомним, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации.

В тексте решения есть норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

По замыслу идеологов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев надеется, что следствием утвержденной Ассамблеей резолюции не станет отмена санкций против делегации Российской Федерации. По словам Арьева, резолюция прошла лишь потому, что документы с общими вопросами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по украинскому закону об образованииПозиция венгров и румын в ПАСЕ выглядит как скрытые территориальные претензии к Украине, - ГеращенкоЧто именно решили в ПАСЕ по украинскому закону об образовании

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6520
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6320
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4464
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3618
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3363
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1560
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4696
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2970
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2857
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2139
  1. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 3761 / 4299
  2. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 3568 / 4015
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2846 / 62946
  4. В Сирии убили знаменитую Белую вдову 2729 / 4106
  5. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 2587 / 3074
  6. Семь украинских банков не обладают необходимым уставным капиталом 2462 / 2837
  7. Обнародована программа празднования Дня защитника Украины 2327 / 2672
  8. Рада переходит к рассмотрению последней из масштабных реформ 2291 / 2456
  9. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 2205 / 3445
  10. Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат 1972 / 2327
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 29 / 3445
  2. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 27 / 4015
  3. Простая арифметика. Как научить детей учиться 19 / 4696
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 11 / 82621
  5. Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат 8 / 2327
  6. ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами 8 / 921
  7. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 8 / 2970
  8. Ультрас "Днепра" избили народного депутата Березу 7 / 831
  9. Замминистра обороны могут посадить под арест 7 / 1767
  10. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 7 / 3074
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.