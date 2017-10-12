В Совете Европы не смогли создать рабочую группу для "возвращения россиян"

Это не дает гарантий, что возвращение РФ в ПАСЕ будет остановлено, однако "картинка для адвокатов России испортилась"

12 октября в Страсбурге состоялось заседание совместного комитета Совета Европы – органа, объединяющего представителей ПАСЕ и Комитета министров. Об этом сообщил в Facebook представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, в совместном комитете не нашлось голосов для создания рабочей группы, которая ставила бы целью подготовить почву для полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

"(На заседании) должны были принять решение о создании рабочей группы, которая, фактически, должна была искать пути реформы Совета Европы для возвращения России... Даже факт создания рабочей группы должен был стать сигналом Москве и всем в СЕ, кто еще не определился: мы готовы договариваться, ищем решение", – пояснил Кулеба.

Создание данной рабочей группы предусматривала также резолюция ПАСЕ, принятая 11 октября.

По словам Кулебы, принятие этого решения удалось остановить.

"Вместе с партнерами мы эту инициативу завалили. Не будет рабочей группы. Каждый орган продолжит дискуссии автономно, председатель ПАСЕ будет вести двусторонний диалог с председателем КМСЕ, а в январе 2018 соберемся на очередное заседание Совместного комитета", – пояснил он.

Посол отметил: это решение не дает четких гарантий того, что возвращение россиян будет остановлено, однако "картинка для адвокатов России испортилась".

Напомним, 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации.

В тексте решения есть норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

По замыслу идеологов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев надеется, что следствием утвержденной Ассамблеей резолюции не станет отмена санкций против делегации Российской Федерации. По словам Арьева, резолюция прошла лишь потому, что документы с общими вопросами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой.