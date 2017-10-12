Вопрос зачисления учебы в вузах в страховой пенсионный стаж пока открыт, – Рева

Вопрос зачисления учебы в высших учебных заведениях в страховой стаж не предусмотрен законом о пенсионной реформе, принятым Верховной Радой 3 октября и вступившим в силу 11 октября, и остается открытым. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева, передает УНИАН.

"До 2004 года обучение в высших учебных заведениях засчитывается в полном объеме в страховой стаж. Мы хотели зачислить с 2004 года, но возник вопрос о количестве таких людей, о том, нужно ли всем студентам, которые учатся на государственном заказе и контрактникам, или только на госзаказе. Не решен вопрос, кто должен компенсировать этот период, чтобы он учитывался, поэтому этот вопрос пока остается открытым", – сказал министр.

Он добавил, что этот вопрос не был решен во время дискуссий в министерстве.

Напомним, закон о пенсионной реформе, который в Украине вступил в силу 11 октября, не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу.

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.