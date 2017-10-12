Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Украину прибыла вторая партия антрацита из США

В Украину прибыла вторая партия антрацита из США

В Украину прибыла вторая партия антрацита из США
Фото: facebook.com/seaportYuzhny

Порт "Южный" планирует в октябре принять еще два судна с более 200 тыс. тонн антрацита

12.10.17 1024
310

В морской торговый порт "Южный" Одесской области в четверг, 12 октября, прибыла вторая партия антрацита из США. Судно Victoria доставило 60 тысяч тонн энергетического угля для ПАО "Центрэнерго", сообщает пресс-служба порта.

"Первый балкер с американским углем был разгружен в сентябре за рекордные 44 часа. Еще за 21 сутки завершили загрузку вагонов для ТЭС. За 9 месяцев на склады украинских электростанций отправлено 540 тысяч тонн антрацита. В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", – отметил и.о. директора ГП "МТП "Южный" Виталий Жуковский.

Первое судно из США Оcean Ambitious пришвартовалось к перевалочному комплексу ГП "МТП "Южный" 13 сентября.

Напомним, президент США Дональд Трамп в июле во время своего выступления в министерстве энергетики США заявил о планах экспорта угля из США в Украину.

При этом министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут найти гораздо больше друзей, если будут находить возможность поставлять энергоносители странам, которые являются заложниками России.

В Украине в конце 2016 года началась блокада железнодорожных путей, по которым поставлялся уголь с оккупированных территорий Донбасса. Власть сначала заявляла, что этим поставкам нет альтернативы, и допускала возможность веерных отключений электроэнергии с конца марта. Параллельно Украина договаривалась о поставках угля из США и уже тогда планировала снова закупать его в ЮАР.

В конце мая в Украину прибыл первый контейнеровоз типа Panamax с грузом угля-антрацита из ЮАР.

В Минэнерго планируют, что Украина станет полностью независимой от угля-антрацита до 2019 года.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Израиль вслед за США начнет подготовку к выходу из ЮНЕСКОПожар в Калифорнии сжег дотла целый город и подобрался к Лос-Анджелесу и Сан-ФранцискоОфициально: США выходят из ЮНЕСКО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6564
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6348
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4482
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3637
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3404
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1561
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4853
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3004
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2884
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2151
  1. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 3761 / 4316
  2. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 3568 / 4060
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2846 / 63319
  4. В Сирии убили знаменитую Белую вдову 2729 / 4155
  5. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 2587 / 3119
  6. Семь украинских банков не обладают необходимым уставным капиталом 2462 / 2909
  7. Обнародована программа празднования Дня защитника Украины 2327 / 2686
  8. Рада переходит к рассмотрению последней из масштабных реформ 2291 / 2462
  9. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 2205 / 3553
  10. Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат 1972 / 2346
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 32 / 3553
  2. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 28 / 4060
  3. Простая арифметика. Как научить детей учиться 22 / 4853
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 11 / 82674
  5. Венгры "ведут грязную игру" в отношении Украины, – шведский дипломат 8 / 2346
  6. ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами 8 / 1009
  7. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 8 / 3004
  8. Ультрас "Днепра" избили народного депутата Березу 7 / 837
  9. Замминистра обороны могут посадить под арест 7 / 1771
  10. Венгрия анонсировала акцию "Самоопределение для Закарпатья", – Климкин 7 / 3119
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.