В Украину прибыла вторая партия антрацита из США

Порт "Южный" планирует в октябре принять еще два судна с более 200 тыс. тонн антрацита

В морской торговый порт "Южный" Одесской области в четверг, 12 октября, прибыла вторая партия антрацита из США. Судно Victoria доставило 60 тысяч тонн энергетического угля для ПАО "Центрэнерго", сообщает пресс-служба порта.

"Первый балкер с американским углем был разгружен в сентябре за рекордные 44 часа. Еще за 21 сутки завершили загрузку вагонов для ТЭС. За 9 месяцев на склады украинских электростанций отправлено 540 тысяч тонн антрацита. В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн. Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать", – отметил и.о. директора ГП "МТП "Южный" Виталий Жуковский.

Первое судно из США Оcean Ambitious пришвартовалось к перевалочному комплексу ГП "МТП "Южный" 13 сентября.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в июле во время своего выступления в министерстве энергетики США заявил о планах экспорта угля из США в Украину.

При этом министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что Соединенные Штаты смогут найти гораздо больше друзей, если будут находить возможность поставлять энергоносители странам, которые являются заложниками России.

В Украине в конце 2016 года началась блокада железнодорожных путей, по которым поставлялся уголь с оккупированных территорий Донбасса. Власть сначала заявляла, что этим поставкам нет альтернативы, и допускала возможность веерных отключений электроэнергии с конца марта. Параллельно Украина договаривалась о поставках угля из США и уже тогда планировала снова закупать его в ЮАР.

В конце мая в Украину прибыл первый контейнеровоз типа Panamax с грузом угля-антрацита из ЮАР.

В Минэнерго планируют, что Украина станет полностью независимой от угля-антрацита до 2019 года.