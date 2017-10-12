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Главная » Страна » Верховная Рада сэкономила около 3 млн грн на штрафах за прогулы, – Парубий

Верховная Рада сэкономила около 3 млн грн на штрафах за прогулы, – Парубий

Верховная Рада сэкономила около 3 млн грн на штрафах за прогулы, – Парубий
Андрей Парубий / Фото: РБК-Украина

Проблема посещаемости осталась, но она больше не угрожает нормальной работе парламента

12.10.17 126
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на штрафах за отсутствие народных депутатов на заседаниях парламента сэкономлено около 3 млн грн. Об этом спикер сообщил в интервью журналу Фокус, отвечая на вопрос о посещаемости депутатами заседаний ВР.

"Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась", – заверил Парубий. По его словам, "проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР".

"Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн", - подчеркнул Парубий.

Полную версию интервью читайте в журнале Фокус и на сайте focus.ua.

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