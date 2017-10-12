Верховная Рада сэкономила около 3 млн грн на штрафах за прогулы, – Парубий

Проблема посещаемости осталась, но она больше не угрожает нормальной работе парламента

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что на штрафах за отсутствие народных депутатов на заседаниях парламента сэкономлено около 3 млн грн. Об этом спикер сообщил в интервью журналу Фокус, отвечая на вопрос о посещаемости депутатами заседаний ВР.

"Когда я возглавил парламент, эта проблема стояла очень остро, сейчас ситуация сильно изменилась", – заверил Парубий. По его словам, "проблема осталась, но она больше не угрожает нормальной работе ВР".

"Думаю, мы этого добились благодаря штрафам и публикации фамилий прогульщиков. На штрафах сэкономили около 3 млн грн", - подчеркнул Парубий.

Полную версию интервью читайте в журнале Фокус и на сайте focus.ua.