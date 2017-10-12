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Фото Оккупанты доставили автодорожную арку к опорам Керченского моста

<span class="label red">Фото</span> Оккупанты доставили автодорожную арку к опорам Керченского моста
Керченский мост / Фото: Крым.Реалии

Теперь строителям предстоит поднять арку на опоры моста

12.10.17 6
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В оккупированной Керчи 11 октября к строящемуся Керченскому мосту доставили на плавучих платформах автодорожную арку, которую намерены установить на опорах моста. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Все дороги и территория вокруг крепости "Керчь" на мысе Ак-Бурун, окружены патрулями российской полиции. По официальной версии, проходит разминирование. Так же дороги были оцеплены и в прошлый раз, когда перемещали первую арку.

Перемещение автомобильной арки к строящемуся мосту несколько раз откладывали из-за непогоды. Теперь строителям предстоит поднять арку на опоры моста. В прошлый раз процесс подъема железнодорожной арки на проектную высоту занял около 12 часов.

Напомним, Россия ввела запрет на судоходство через Керченский пролив с 11 по 14 октября из-за установки арки на опоры строящегося моста.

Согласно российскому проекту, по завершению строительства, высота арки Керченского моста, будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Россия заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий считает, что введенные Россией ограничения на прохождение судов через Керченский пролив противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

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