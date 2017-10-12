Выборы в 49 территориальных общинах назначены на 24 декабря, – ЦИК

Принять участие в голосовании смогут около 350 тыс. человек

Первые местные выборы в Украине в 49 территориальных общинах состоятся 24 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут в 250 местных советах в составе 49 территориальных общин.

"Рассмотрев обращение 17 областных государственных администраций относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин (ОТО), Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначила на воскресенье, 24 декабря 2017 года, выборы в 49 объединенных территориальных общинах (5 городских, 15 поселковых, 29 сельских ОТО). В состав этих 49 ОТО вошли 250 местных советов (городских – 7, поселковых – 18, сельских – 225)", – говорится в сообщении ЦИК.

В ЦИК заявили, что в первых местных выборах смогут принять участие 347,4 тыс. человек. Начало избирательного процесса запланировано на 4 ноября.

Напомним, 29 октября местные выборы пройдут в еще 202 территориальных общинах.

В июле премьер-министр Владимир Гройсман заявил о создании в рамках реформы децентрализации 413 территориальных общин.