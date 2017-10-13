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АТО: боевики стреляли из миномета под Верхнеторецким
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

АТО: боевики стреляли из миномета под Верхнеторецким

Всего бандформирования нарушали перемирие 22 раза

13.10.17 14
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Противник и в дальнейшем концентрировал огневую активность на донецком направлении, одиночно применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения. Так, вечером несколько часов боевики обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. А около 19 часов, противник выпустил 6 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Верхнеторецкого. Кроме того, вооружение БМП и пулеметы наемники применяли неподалеку Луганского. Ночью стрелковое оружие врага работало неподалеку Каменки.

На приморском направлении пророссийские наемники дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды под пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. А противотанковый гранатомет врага бил у Павлополя.

На луганском направлении вечером было относительно спокойно. Лишь около 18 часов оккупанты обстреляли из пулемета наш опорный пункт недалеко от Новоалександровки.

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