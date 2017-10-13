Российская ФСБ обнародовала видео допроса пропавших украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

Ролик опубликован на сайте пропагандистского телеканала РЕН ТВ.

Беззвучное видео сопровождает комментарий о том, что задержанным уже предъявлены обвинения.

"Задержанным 3 октября 2017 за нарушение границы с Украиной в РФ военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", – информирует сайт ФСБ России.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня во время мониторинга государственной границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

4 октября российская сторона подтвердила, что ими задержаны двое граждан Украины, которые заявили, что они являются военнослужащими Государственной пограничной службы Украины. Но к двум украинским пограничникам, задержанным российской ФСБ, не пускают дипломатов.

Пограничников в РФ уже арестовали на два месяца. По данным украинской стороны, их похитили с применением силы.