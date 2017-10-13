Тиллерсон и Лавров договорились продолжить встречи Волкера и Суркова

В четверг, 12 октября, по американской инициативе состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние реализации Минских договоренностей с учетом итогов встречи 7 октября спецпредставителей США и России Курта Волкера и Владислава Суркова.

"Было поддержано продолжение контактов в этом формате", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.