На Донбассе произошло ДТП с участием Нацгвардии и ОБСЕ

На Донбассе произошло ДТП с участием "военного транспортного средства" и автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"Во время встречного разъезда на автодороге Орловка — Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что, по предварительной информации, участники ДТП претензий друг к другу не имеют.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали грузовики с пшеницей на неконтролируемом Украиной участке границе возле Новоазовска.