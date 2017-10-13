Во время обысков изъято различное оружие и патроны

В четверг, 12 октября, одесские полицейские совместно с областной прокуратурой и СБУ задержали предполагаемых исполнителей покушения на первого заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

По ст. 208 задержаны двое мужчин 1990 и 1994 годов рождения.

"На данный момент полицией и СБУ с привлечением КОРД проведено 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых. Выявлено вероятное орудие преступления - автомобиль KIA и карабин кал. 5,6 мм. Также 2 карабина калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 614 патронов различного калибра, 7 пистолетов травматического действия, 2 револьвера и 3 охотничьих ружья", – написал Головин.

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Сообщается, что ради "маскировки" преступники украли номерные знаки с другого авто. Кроме того, они имели форму с шевронами полиции и маски.

Во время обысков полиция изъяла 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки, в том числе, болгарские.

Следствие располагает информацией о криминальных связях исполнителей покушения.

Напомним, 4 октября в центре Одессы произошло покушение на первого заместителя главы Одесского областного совета, крупного предпринимателя, бывшего народного депутата от Батькивщины Олега Радковского.