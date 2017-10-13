Гриневич: "Языковые гетто" могут стать объектом территориальных претензий

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что территории Украины, где компактно проживают представители нацменьшинств, не владеющие государственным языком, могут стать объектом территориальных претензий. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1", передает LB.ua.

"Какие-либо созданные "языковые гетто" - это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка", - подчеркнула она.

В пример министр привела ситуацию, когда в 2017 году 75% выпускников школ в Береговском районе Закарпатской области, которое является местом компактного проживания венгерского меньшинства, провалили внешнее независимое тестирование, в том числе из-за того, что не знают украинский язык.

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Кроме того, она подчеркнула, что значительная часть населения этой территории вообще не говорит на украинском языке.

По мнению министра, официальный язык связывает разные регионы страны.

По словам Гриневич, Минобразования ожидает, что выводы Венецианской комиссии по языковым нормам закона "Об образовании" будут включать лишь некоторые рекомендации, так как в целом Украина не нарушила ни одного из международных обязательств.

Напомним, в ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании.

25 сентября президент Украины Порошенко подписал Закон "Об образовании", языковые положения которого вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.