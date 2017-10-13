Радар может отслеживать до 500 целей одновременно на расстоянии до 500 км

На международной выставке "Оружие и безопасность-2017"в Киеве Укроборонпром впервые представил 3D смотровой локатор 80К6Т. разработанный КП "НПК" Искра ". Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Этот радар может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. Его использование значительно усилит противовоздушную составляющую", - говорится в сообщении.

Благодаря новому радару защитники Украины смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на всех высотах от 0 до более 40 км. Радар может отслеживать до 500 целей одновременно, в том числе и выявлять тактические и оперативно-тактические ракеты.

Специальная система обработки сигналов позволяет выявлять малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.

Фото: Укроборонпром