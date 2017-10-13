ЕС призывает Верховную Раду проголосовать за медицинскую реформу

Представительства Европейского Союза в Украине призывает Верховную Раду поддержать медицинскую реформу (законопроекты №6327 и № 6604). Об этом говорится в заявлении Представительства в Fаcebook.
"На следующей неделе Верховная Рада будет рассматривать проекты законов по реформе системы здравоохранения (законопроекты №6327 и № 6604). Принятие этих законов является крайне необходимым. Они позволят дать толчок изменениям в системе, которые сделают доступным надлежащее медицинское обслуживание для всех граждан, с увеличением прозрачности и эффективности", - говорится в заявлении.
Представительство ЕС призвало депутатов поддержать ключевые законопроекты в предложенном правительством варианте.
"Реформы не должны больше задерживаться", - подчеркнули европейские дипломаты.
Напомним, Верховная Рада намеревается приступить к рассмотрению медицинской реформы 17 октября.