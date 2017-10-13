Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Спецслужбы РФ намекнули на возможный обмен украинских пограничников

Спецслужбы РФ намекнули на возможный обмен украинских пограничников

Спецслужбы РФ намекнули на возможный обмен украинских пограничников
Иллюстративное фото

Вернуть украинцев домой будет непросто и это займет некоторое время

13.10.17 401
000

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия может предложить обменять задержанных пограничников Сумского погранотряда на двух российских пограничников.

Последние были задержаны на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад.

В эфире телеканала 112 Украина Слободян сообщил, что российская сторона намекнула на возможный обмен в одном из писем.

"Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они как будто готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на ", - сказал он.

По его мнению, вернуть украинцев домой будет непросто и это займет некоторое время.

Напомним, 3 октября двое офицеров Сумского пограничного отряда исчезли во время мониторинга сложного участка государственной границы с Россией. 

Украинская сторона заявляет, что их похитили.  Прокуратура Сумской области открыла соответствующее уголовное производство.

Российская сторона обвинила украинских пограничников в незаконном пересечении границы. Их арестовали на два месяца. Согласно российскому законодательству, украинским военнослужащим грозит до 6 лет лишения свободы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Северокорейском атласе оккупированный Крым сделали российскимТурецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины ЭрдоганомДелегацию генштаба РФ не пустили в США для участия в конференции ООН

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6749
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6469
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4558
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3710
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3562
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1586
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5083
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3090
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2970
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2222
  1. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 3914 / 4360
  2. В Сирии убили знаменитую Белую вдову 3828 / 4259
  3. Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре 3537 / 4193
  4. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 3532 / 4468
  5. Полторак заявил о готовности уйти в отставку 3115 / 3555
  6. Семь украинских банков не обладают необходимым уставным капиталом 2689 / 3009
  7. Оккупанты доставили автодорожную арку к опорам Керченского моста 2666 / 3919
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2337 / 64640
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2220 / 88516
  10. Для жителей Донбасса пенсионная реформа имеет свои нюансы, – Рева 2095 / 2465
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 72 / 88516
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 15 / 5083
  3. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 14 / 3980
  4. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 11 / 4468
  5. Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом 10 / 1759
  6. ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами 10 / 1305
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 8 / 1621
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 8 / 1527
  9. Замминистра обороны могут посадить под арест 7 / 1787
  10. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 7 / 4233
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.