Спецслужбы РФ намекнули на возможный обмен украинских пограничников

Вернуть украинцев домой будет непросто и это займет некоторое время

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия может предложить обменять задержанных пограничников Сумского погранотряда на двух российских пограничников.

Последние были задержаны на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад.

В эфире телеканала 112 Украина Слободян сообщил, что российская сторона намекнула на возможный обмен в одном из писем.

"Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они как будто готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на ", - сказал он.

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По его мнению, вернуть украинцев домой будет непросто и это займет некоторое время.

Напомним, 3 октября двое офицеров Сумского пограничного отряда исчезли во время мониторинга сложного участка государственной границы с Россией.

Украинская сторона заявляет, что их похитили. Прокуратура Сумской области открыла соответствующее уголовное производство.

Российская сторона обвинила украинских пограничников в незаконном пересечении границы. Их арестовали на два месяца. Согласно российскому законодательству, украинским военнослужащим грозит до 6 лет лишения свободы.