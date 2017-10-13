Мэр Николаева решил судиться с горсоветом

Экс - городской голова Николаева Александр Сенкевич обжаловал в Центральном районном суде города решение горсовета о своем отстранении с должности.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
12 октября Сенкевич подал иск к городскому совету относительно отмены решения "О досрочном прекращении полномочий городского головы".
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Дата и время судебного заседания пока не сообщаются.
Напомним, 5 октября 42 депутата городского совета проголосовали за отставку Сенкевича.