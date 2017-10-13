На Киевщине уже господствуют климатические условия, которые 100 лет назад были характерны для Одесской области

Из-за климатических изменений Украина "подвинулась" на 400 километров на юг, что для сельского хозяйства означает другие культуры и условия для их выращивания.

Традиционные овощи уже не выдерживают изнурительного жаркого лета, говорится в сюжете ТСН.



Переяславский фермер, который обрабатывает землю уже четверть века, обращается за советами в Израиль и США.

"В американских прериях мало влаги - и поэтому мы перенимаем их опыт, как сохранить влагу", - объясняет мужчина.

Он готовится выращивать то, что сеют у себя арабы и азиаты.

Украинский климат традиционным украинским растениям больше не подходит - земля приближается к состоянию полупустыни. Орошения уже требует 90% территории, пригодной для ведения сельского хозяйства. Однако даже искусственный полив этим летом не помог многим земледельцам - помидоры попали в настоящую сковородку: 40 градусов в воздухе и 70 на грунте.

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Что помидорам смерть, то картофелю пошло только на пользу. Первый урожай собрали в июне, тогда же часть клубня снова закопали в землю, чтобы родила еще раз - осенью.

Затем этот урожай собирается в первой декаде октября.

Экспериментальные поля на Херсонщине специалисты уже сравнивают с климатом Азербайджана, а там, где было Полесье, говорят, формируется степь. На Киевщине уже господствуют условия, которые 100 лет назад были характерны для Одесской области, тогда как сами одесситы прошли половину климатического пути в Турцию.

Между тем в Карпатах уже собирают большие урожаи арбузов.