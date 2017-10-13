Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг

Видео Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг

<span class="label red">Видео</span> Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг
Фото из открытых источников

На Киевщине уже господствуют климатические условия, которые 100 лет назад были характерны для Одесской области

13.10.17 79
200

Из-за климатических изменений Украина "подвинулась" на 400 километров на юг, что для сельского хозяйства означает другие культуры и условия для их выращивания.

Традиционные овощи уже не выдерживают изнурительного жаркого лета, говорится в сюжете ТСН.

Переяславский фермер, который обрабатывает землю уже четверть века, обращается за советами в Израиль и США.

"В американских прериях мало влаги - и поэтому мы перенимаем их опыт, как сохранить влагу", - объясняет мужчина.

Он готовится выращивать то, что сеют у себя арабы и азиаты.

Украинский климат традиционным украинским растениям больше не подходит - земля приближается к состоянию полупустыни. Орошения уже требует 90% территории, пригодной для ведения сельского хозяйства. Однако даже искусственный полив этим летом не помог многим земледельцам - помидоры попали в настоящую сковородку: 40 градусов в воздухе и 70 на грунте.

Что помидорам смерть, то картофелю пошло только на пользу. Первый урожай собрали в июне, тогда же часть клубня снова закопали в землю, чтобы родила еще раз - осенью.

Затем этот урожай собирается в первой декаде октября.

Экспериментальные поля на Херсонщине специалисты уже сравнивают с климатом Азербайджана, а там, где было Полесье, говорят, формируется степь. На Киевщине уже господствуют условия, которые 100 лет назад были характерны для Одесской области, тогда как сами одесситы прошли половину климатического пути в Турцию.

Между тем в Карпатах уже собирают большие урожаи арбузов.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мирУмеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиковУкраину накроют дожди и окутает прохлада

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 6749
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6469
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4558
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3710
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3562
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1586
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5083
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3090
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2970
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2222
  1. Ушел в отставку докладчик ПАСЕ по Украине 3914 / 4360
  2. В Сирии убили знаменитую Белую вдову 3828 / 4259
  3. Опасная Нибиру. Будет ли конец света в октябре 3537 / 4193
  4. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 3532 / 4468
  5. Полторак заявил о готовности уйти в отставку 3115 / 3555
  6. Семь украинских банков не обладают необходимым уставным капиталом 2689 / 3009
  7. Оккупанты доставили автодорожную арку к опорам Керченского моста 2666 / 3919
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2337 / 64640
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2220 / 88516
  10. Для жителей Донбасса пенсионная реформа имеет свои нюансы, – Рева 2095 / 2465
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 72 / 88516
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 15 / 5083
  3. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 14 / 3980
  4. В библиотеке Могилянки за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет 11 / 4468
  5. Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом 10 / 1759
  6. ПАСЕ и деньги. Не нужно путать Украину с ее «зарюмсаными» депутатами 10 / 1305
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 8 / 1621
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 8 / 1527
  9. Замминистра обороны могут посадить под арест 7 / 1787
  10. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 7 / 4233
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.